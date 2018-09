Was war der Grund? Alles vorbei: Pamela Anderson wieder solo!

Die "New York Post" möchte den Grund für die Trennung unterdessen in Erfahrung gebracht haben. "Pamela fühlt sich so, als ob sie der Grund dafür ist, dass Adil nicht genügend Zeit mit seinen Kindern verbringt", verrät eine anonyme Quelle. Anderson ziehe sich aus der Beziehung zurück, damit er sich um seine Zwillinge Zayn und Madi kümmern könne, die er zusammen mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin Sidonie Biémont hat.