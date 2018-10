"Was steht in ihrer Autobiografie?" Jon Bon Jovi: Für Kim Kardashian hat er nichts übrig

Jon Bon Jovi (56, "This House Is Not For Sale") hat sich in einem Interview mit Lisa Wilkinson (58) für "The Sunday Project" laut Medienberichten über die heutigen Promis ausgelassen: "Ich denke, es ist entsetzlich, dass wir in so einer Welt leben, und ich kann Ihnen sagen, dass ich niemals 60 Sekunden meines Lebens auf diese 'Housewives of Blabla' oder die Kardashians verschwendet habe", sagte der Sänger zu Wilkinson. "Ich kenne ihre Namen nicht einmal", erklärt er über die US-Reality-TV-Stars.