Was passiert wohl als nächstes? Herzogin Camilla: Das hält sie vom Drama um Meghans Familie

Was für eine Feier!

"Es war so ein schöner Tag. Einfach alles hat geklappt", schwärmte Camilla beim Besuch des Hauptquartiers von 5 News in London laut der britischen "Daily Mail". "Wir haben uns alle gefragt, was als nächstes passieren würde, aber dann ging alles gut." Damit spielte Camilla allem Anschein nach auf das turbulente Auf und Ab vor der Hochzeit an. So hatte unter anderem Meghans Vater Thomas Markle (73) mit gestellten Fotos, einer Herz-OP und seiner kurzfristigen Hochzeitsabsage für Aufregung gesorgt.