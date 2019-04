Was passiert mit Fred Andrews? Luke Perry: Letzte Szene in "Riverdale" mit KJ Apa

Die letzte Folge "Riverdale" mit dem überraschend im März verstorbenen Luke Perry (1966-2019) ist da. In der Episode mit dem Titel "Chapter Fifty-Four: Fear the Reaper" ist Perrys Figur Fred Andrews ein letztes Mal zu sehen. Das gab "Riverdale"-Showrunner Roberto Aguirre-Sacasa (45) im Vorfeld der Ausstrahlung via Twitter bekannt. In seiner letzten Szene tat Fred Andrews das, was er am besten konnte.