Nach Karrire-Ende: Was macht Ailton heute?

Ab 2005 wurde Aílton zum Weltenbummler: Mal spielte er in der Türkei, in Serbien, der Schweiz, dann zog es ihn wieder nach Deutschland zurück. Später spielte er noch in der Ukraine, in Österreich, kurzzeitig wieder in der Heimat Brasilien und schließlich in China. Insgesamt spielte er in seiner 20-jährigen Karriere in 21 unterschiedlichen Vereinen und - inklusive seiner Heimatnation - in acht verschiedenen Ländern. 2013 beendete Aílton seine Karriere bei dem Verein, dem er am längsten treu geblieben war: Werder Bremen.