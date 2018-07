Was ist ihr Cheat Meal? Knallharte Diät! So macht sich Britney Spears für ihre Tour fit

Am 12. Juli startet die "Piece of Me"-Tour von Sängerin Britney Spears (36, "Toxic"). Die 36-Jährige wird innerhalb von 51 Tagen 30 Konzerte spielen, in Nordamerika und Europa. Seit Monaten bereitet sie sich auf die Shows vor. Zuletzt zeigte sie auf Instagram ihr intensives Fitnessprogramm mit Freund Sam Asghari. Während der Tour muss sie allerdings weniger trainieren: "Meine Show ist ein Training für sich. Es hält dich wirklich fit", erklärte Spears im Interview mit "Entertainment Tonight". Dafür achtet sie penibel auf ihre Ernährung.