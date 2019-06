Isar-Hochwasser: Gefahr für Schlauchboot-Fahrer

Bei und nach Hochwasser - erkennbar an starker Strömung und trübem Wasser - sollte die Isar nicht mit Booten befahren werden, warnt das RGU. Geeignete Ausstiegsstellen könnten überflutet sein, angeschwemmtes Treibgut kann Boote beschädigen, das Paddeln erfordert wesentlich mehr Kraft.

Auch die Verletzungsgefahr beim Schwimmen steige, die Wasserqualität sinke. Über die aktuellen Wasserstände der Isar kann man sich beim Hochwassernachrichtendienst informieren.

Kein Alkohol

Natürlich sind von den neuen Regeln im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen auch die Münchner betroffen, die dort mit ihrem Schlauchboot aufs Wasser gehen. Die 0,5-Promille-Grenze gilt aber tatsächlich nur im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Eine Empfehlung hat das RGU unabhängig davon aber auch schon früher ausgesprochen: "Für den uneingeschränkten Naturgenuss und zur eigenen Sicherheit und der von anderen sollte beim Baden und Bootfahren auf Alkohol verzichtet werden.

An den Umweltschutz denken

Der Freizeitraum Isar ist gleichzeitig Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen, so das RGU. "Von Schilfbeständen und Flachwasserzonen, in denen Tiere ihre Brutplätze haben, muss Abstand gehalten werden." Die Isar und ihr Ufer sollten sauber bleiben, so die Stadt. Besucher seien aufgefordert, ihren Müll wieder mitzunehmen beziehungsweise in den Abfallbehältern zu entsorgen - "sei es die kaputte Bootsausrüstung, Grillutensilien, Verpackungen oder Bierflaschen".

