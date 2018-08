Eine typische "Ich hab was bestellt und dann"-Geschichte kann wohl jeder erzählen. Das Paket wird nicht abgegeben, obwohl man daheim war, die Nachbarn wissen von nichts oder es liegt einfach vor der Wohnungstür? In erster Linie ist jeder froh, wenn er seine Ware dann in Händen hält. Aber der Ärger vorher ist oft groß – bei etwa elf Millionen Sendungen täglich in Deutschland kein Wunder. Aber was darf der Paketbote eigentlich – und was müssen Käufer beachten? Fragen und Antworten.