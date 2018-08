Bewohner ärgern sich über gesperrten Brunnen

Man hätte all das gerne getan, nur der Haidhauser, der kann eben das gerade nicht tun. Zumindest nicht am Orleansplatz. Dort ist der Brunnen mit der weiblichen Steinfigur am Kopfende heuer immer noch unter einem Bretterverschlag versteckt. Also eben jenem Bretterverschlag, der in der kalten Zeit Münchens Brunnen im Winter schützen soll. Nun ist der Winter schon lange vorbei und der Sommer auch schon fast.