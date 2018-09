"Was hätte er tun können?" Amy Winehouse: Ihr Vater weist Paul McCartney zurecht

"Was hätte er tun können?"

Am Freitag erschien Mitch Winehouse (68) laut Medienberichten dann in der britischen Talkshow "Loose Women" und sprach über McCartneys Aussage: "Was hätte er tun können?", fragte er in der Sendung. Es liege an der Person, die gesund werden muss, sagte er. "Sie hatte alle Unterstützung, die sie benötigte", so Mitch Winehouse. "Viele Leute denken, dass sie Dinge richten können - warum sollte er die Dinge richten können?" Verletzt habe ihn aber nicht, was der Ex-Beatle gesagt habe, meinte Winehouse, bevor er hinzufügte, dass McCartney ein "sehr netter Mann" sei. Amy Winehouse starb am 23. Juli 2011 an einer Alkoholvergiftung.