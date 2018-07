Was geschah in jener Nacht? Notruf veröffentlicht: Sollte Demi Lovatos Überdosis vertuscht werden?

Weiter erklärt der Mann in der Notrufzentrale, dass es hilfreich für die Sanitär sei, wenn ihnen vor Ort mitgeteilt werden könne, welche Medikamente die Patientin genommen habe. Zudem weist er die Frau an, dass Haustiere besser in einen anderen Raum gebracht werden sollen. Er verspricht am Telefon zu bleiben, bis das Notrufteam vor Ort ist.