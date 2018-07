Was erwartet die Fans? Miley Cyrus löscht alle Instagram-Bilder

Diese könnte mit neuer Musik eingeleitet werden. Wie "US Weekly" berichtet, soll ein siebtes Studio-Album in Arbeit sein. Ihr letztes Album, "Younger Now", veröffentlichte Miley Cyrus im September 2017. In den vergangenen Jahren hat die amerikanische Musikerin eine drastische Wandlung vollzogen. Nach ihrer Zeit als Kinderstar ("Hannah Montana") hatte sie ein regelrechtes Bad-Girl-Image entwickelt, von dem sich Cyrus in den letzten Monaten aber immer weiter distanzierte. Wir dürfen gespannt sein, was sie mit dem Instagram-Restart bezweckt. Die Aufmerksamkeit ist Miley Cyrus schon mal sicher.