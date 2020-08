München - Im Kampf gegen Covid-19 steigen Wissenschaftler jetzt auch in die Kanalisation – jedenfalls im übertragenen Sinne. Eine Forschungsgruppe unter Leitung von Jörg Drewes, Inhaber des Lehrstuhls für Siedlungswasserwirtschaft an der Technischen Universität München (TUM), untersucht das Abwasser von sechs bayerischen Städten in regelmäßigen Abständen auf die Belastung mit Coronaviren.