Täglich 58.000 Tonnen Müll

Der AWM verfügt Ende 2018 voraussichtlich über Gebührenrücklagen in Höhe von 46,4 Millionen Euro. Diese Rücklage wird Prognosen zufolge nicht ausreichen, um die Kosten bis 2021 zu decken. Es würde voraussichtlich eine Kostenunterdeckung von etwa 7,4 Millionen Euro entstehen, die laut der zuständigen Kommunalreferentin Kristina Frank (CSU) die Erhöhung der Gebühren notwendig macht: "Mehr Menschen in der Stadt bedeuten mehr Müll, obgleich wir dieser Entwicklung mit unseren Kampagnen zur Abfallvermeidung entgegenwirken", sagte Frank am Freitag auf Nachfrage der AZ. "Bislang hat es der AWM durch konsequente betriebliche Konsolidierungsmaßnahmen und gute Finanzergebnisse geschafft, positiv zu wirtschaften."