Wegen Behinderung hilfeleistender Personen und gemeinschädlicher Sachbeschädigung verhängte das Gericht eine Strafe von 90 Tagessätzen zu je 20 Euro. Unter Einbeziehung von zwei früheren Verurteilungen bildete das Gericht allerdings eine Gesamtstrafe von 20 Monaten Haft auf Bewährung.

Prozess 2: 38-Jähriger wirft Böller auf Retter

Der Mann kommt am Dienstag nicht zum Prozessauftakt. Das Gericht erlässt Haftbefehl gegen ihn.

Ein zweiter Prozess hätte am Dienstag in Berlin starten sollen – doch anders als der Kita-Pöbler von Moabit ist der Angeklagte in diesem Fall zu seiner Verhandlung gar nicht erst aufgetaucht. Das Gericht erließ deswegen einen Haftbefehl.

Der 38-jährige Angeklagte soll im Januar im Stadtteil Kreuzberg einen Rettungswagen und dann auch Sanitäter mit Böllern beworfen haben. Er wollte sogar auf einen Defibrillator bieseln, was die Sanitäter gerade noch verhindern konnten. Solche Geräte werden bei Herzstillstand zur Wiederbelebung eingesetzt.

Damals berichtete die "B.Z.", dass die Sanitäter den Mann fixieren und der Polizei übergeben konnten. Die Feuerwehr teilte damals auf Twitter mit: "Patient zum Glück wohlauf, trotz verspäteter Behandlung."

Prozess 3: Haushaltsgerät als Waffe

Der Sanitäter kann vor der Angreiferin fliehen. Vor Gericht will sich die Angeklagte (35) nicht erinnern können.

Auch der dritte Fall ist am Dienstag in Berlin gestartet. Dabei geht es um eine 35 Jahre alte Frau. Sie soll in ihrer Wohnung mit einem Kartoffelschäler in Richtung eines Sanitäters gestochen haben. Dieser konnte fliehen.

Die Staatsanwaltschaft strebt in dem Verfahren die Unterbringung der Frau in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Die Angeklagte erschien zwar vor Gericht, berief sich aber am Dienstag beim Prozessauftakt auf fehlende Erinnerung.

Gewerkschaften klagen schon länger über eine Zunahme solcher Attacken gegen Einsatzkräfte. Seit Mai 2017 werden Angriffe auf Polizisten, Rettungspersonal und Feuerwehrleute härter bestraft. Seither drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis.

Auch ein Feuerwehrbeamter aus Berlin bestätigte am Dienstag am Rande einer der Prozesse eine höhere Aggressivität gegenüber Rettungskräften: "Täglich wird in Berlin mindestens ein Rettungsfahrzeug behindert oder attackiert", sagte der Mann. "Es ist ein gesellschaftliches Problem – jeder ist sich selbst der Nächste."