Wer moderiert dieses Jahr "Promi Big Brother"?

Bei der Moderation hält der Sender an Jochen Schropp und Marlene Lufen fest. Sie werden wie üblich am Freitagabend um 20.15 Uhr die Live-Show präsentieren, dazu kommt eine Primetime-Ausgabe am Montag mit den Neuigkeiten aus dem "Promi Big Brother"-Haus. Auf Sixx läuft täglich im Anschluss an "Promi Big Brother" (Sat.1) die "Late Night Show". Wie gewohnt werden auch 2020 Melissa Khalaj und Jochen Bendel mit scharfen Analysen das Geschehen in der TV-WG zusammenfassen.