"Warum?" Beeindruckender Post! Lilly Becker verteidigt Boris Becker

Model Lilly Becker (41) macht das wahr, was ihr Anwalt am Dienstag verkündete: die "einvernehmliche und freundschaftliche" Trennung. Denn in einem kurzen, aber beeindruckenden und durchaus auch rührenden Post auf ihrem Instagram-Account verteidigt sie ihren Noch-Ehemann Boris Becker (50) gegen die jüngste "Post von Wagner" ("Bild"-Kolumne). "Warum? Er ist immer noch der Vater meines Sohnes und ein deutsches Idol. Hör einfach auf. Bitte", schreibt Lilly Becker.