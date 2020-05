Das RAW rät beim Erhalt einer E-Mail dazu, diese einzigartige SR-Nummer, die jeder Antragsteller bei Antragstellung erhalten hat, abzugleichen und in jedem Fall die Absenderadresse genau zu prüfen. Diese setzt sich zusammen aus dem Namen des Teams, zum Beispiel "corona-raw12" sowie der Mail-Domain @muenchen.de. Die Abkürzung raw in der E-Mail-Adresse steht für Referat für Arbeit und Wirtschaft. Das Beispiel "corona-raw12" steht also für Team 12.