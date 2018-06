München - Am Dienstagabend könnte es wieder zu einem schweren Unwetter kommen. Die Unwetterzentrale Bayern stellte am Nachmittag auf Stufe rot für Teile im Süden und Osten Bayerns – auch die Landeshauptstadt ist betroffen. Demnach könnte es bis Donnerstagvormittag in und um München örtlich zu schweren Gewittern mit Starkregen kommen. Schon am Dienstagnachmittag wurde es nass, Hagel kam vom Himmel.