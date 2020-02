Trainer Flick spricht von "Weckruf"

"Wir hatten die Chance zum 5:1", erinnerte sich auch sein Trainer Hansi Flick hinterher an diese Schlüsselszene der Schlussphase. Im Gegenzug kassierten die Münchner das 2:4 durch Munas Dabbur und in der Nachspielzeit dann dessen zweiten Treffer zum 4:3-Endstand. Die Bayern verspielten ihre vermeintlich komfortable 4:1-Führung fast noch. Im Gegensatz zu Borussia Dortmund und RB Leipzig zogen sie trotzdem ins Viertelfinale ein. Aber nicht nur die drei Warnschüsse trübten das Gesamtbild. "Dass wir noch mal so ins Schwimmen kommen, darüber müssen wir reden, und das werden wir analysieren", kündigte Flick an. "Ab der 55. Minute haben wir etwas nachgelassen, dann haben wir nicht die Intensität gehabt, die wir brauchen. Das ist ein Weckruf für uns."