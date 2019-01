Was muss nur in Anelia Janeva vorgegangen sein, als sich Thomas Seitel von ihr getrennt hatte? Spätestens am 19. Dezember, als die neue Beziehung von Helene Fischer und ihrem Traumtänzer bekannt wurde, brach Anelias Herz ein zweites Mal. Sie war es, die für Helenes Make-up zuständig war und sogar gemeinsame Fotos von Thomas und Helene für die Presse schoss.