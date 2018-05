Schlägerei in Solln: Saarbrücken-Fan im Krankenhaus

In der Nacht auf den heutigen Sonntag kam es gegen 1 Uhr in der Perchtinger Straße zwischen den beiden rivalisierenden Fußballfangruppierungen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Zwei Täter schlugen mit den Fäusten in das Gesicht des 22-jährigen Mannes aus dem Saarland ein. Es folgten heftige Tritte, dann verschwanden die beiden bisher unbekannten Männer. Das Opfer musste ins Krankenhaus gebracht werden.