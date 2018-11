Nicht der erste Vorfall

Der Bauträger hat sich auf die Sanierung und den Bau von Luxuswohnungen spezialisiert. Vor allem in der linken Szene hat das Unternehmen deshalb viele Gegner. Die Firma ist unter anderem für den Bau von Luxuswohnungen in der Erhardstraße 10 verantwortlich. 2015 geriet das Unternehmen mit einer Klage für den Abriss einer Villa in der Kolbergerstraße in die Schlagzeilen.