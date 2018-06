War es ein Raubüberfall? In Miami erschossen: US-Rapper XXXTentacion ist tot

Im vergangenen Jahr wurde er von einer Gruppe von Männern in Los Angeles angegriffen und hatte zunächst die Rapper von Migos dafür verantwortlich gemacht. Später habe er sich für die Vorwürfe entschuldigt, dennoch verstärkte Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Seinen Durchbruch schaffte XXXTentacion mit dem Song "Look At Me!". Seine beiden Alben "17" und "?" landeten in den USA auf Rang zwei und eins in den Charts.