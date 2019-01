Bevor die Eheleute 2015 nach Frankreich umsiedelten, schrieb Christine B. auf ihrer Website, dass sie ihrer kassenärztlichen Tätigkeit den Rücken gekehrt habe und neue Kurse für ihre Patienten entwickeln wolle. Dabei ging es um Meditation, aber auch um geistlichen Gesang und Spirituelles.

Wilhelm B. soll, so berichtete es Cornelia B. in dem Interview, mit Toten gesprochen haben.

Am Tag, als das Ehepaar getötet wurde, hatte es eine Verabredung mit seinem Schwiegersohn Klaus O.. Es gab Streitigkeiten ums Erbe, Cornelia B. galt als "abtrünnige" Tochter. Sie denkt heute, dass ihr Ehemann, der ihr geholfen hatte, sich von ihrer Mutter zu befreien, in eine Falle gelockt wurde. "Er sollte persönlich erscheinen", sagte sie in dem.

Der Staatsanwalt glaubte dem Täter die Version nicht

Der Prozess hätte dieses Jahr beginnen sollen

Cornelia B. berichtete, dass ihre Mutter ihr vor Jahren gegen ihren Willen Psychopharmaka verabreicht und versucht habe, sie zu hypnotisieren.

Klaus O. konnte seine Version, wie es zu der Tat kam, nicht mehr vor Gericht schildern. Seine Anwältin glaubt, dass Christiane B. durch seine Hand Selbstmord begehen wollte. Sie sei überzeugt gewesen, dass sie sterben muss. Der Prozess wegen Doppelmordes hätte in diesem Jahr beginnen sollen. Am Tag, als er in seiner Zelle Selbstmord beging, wollte ihn seine Frau besuchen.

