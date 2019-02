War das nun das letzte Rennen ihrer großen Karriere? Wie Vonn am vergangenen Freitag via Instagram ankündigte, wird sie ihre große Karriere nach der aktuellen Weltmeisterschaft in Are (5. bis 17. Februar) beenden. "Es waren emotionale zwei Wochen, in denen ich die schwerste Entscheidung meines Lebens getroffen habe, aber ich habe akzeptiert, dass ich den Skirennsport nicht fortsetzen kann", schrieb die US-Amerikanerin: "Ich werde nächste Woche bei den Weltmeisterschaften in Abfahrt und Super-G antreten. Es werden die letzten Rennen meiner Karriere sein."