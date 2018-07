War bei der Geburt nicht dabei Gutes WM-Omen? Schweden-Kapitän Andreas Granqvist ist Papa geworden

Wenn das mal kein gutes Zeichen ist: Andreas Granqvist (33), Kapitän der schwedischen Fußball-Nationalmannschaft, ist zum zweiten Mal Papa geworden. Am Freitag brachte seine Frau Sofie in Helsingborg, Schweden, das gemeinsame Töchterchen Mika zur Welt. Der Fußballer selbst war bei der Geburt nicht dabei, zeigt sich aber schon jetzt auf seiner Instagram-Seite als stolzer Vater. Zu einem Schnappschuss des kleinen Mädchens schreibt er: "So glücklich und stolz auf meine Frau. Beide sind gesund und wohl auf."