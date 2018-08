Genervt sind viele Menschen trotzdem. Bis jetzt. Denn nun ist das Ende dieser umstrittenen Regelung absehbar. In einer EU-weiten Umfrage hat sich eine überwältigende Mehrheit der Teilnehmer für die Abschaffung der Zeitumstellung ausgesprochen. Die Abstimmung war zwar nicht repräsentativ und auch nicht bindend. Doch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will dem folgen. "Die Menschen wollen das, wir machen das", sagte der Kommissions-chef am Freitag.