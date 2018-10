Wann wird denn nun geheiratet? Es wird ernst: Priyanka Chopra im Brautkleid gesichtet

Am Sonntag machte die künftige Braut mit Freundinnen - Herzogin Meghan (37) war nicht dabei - die Nacht zum Tag. Gemeinsam wurde im "The Blue Box Cafe" von Tiffany & Co. in New York City gefeiert. Von der Party selbst gibt es keine Bilder. Zuvor zeigte sich die 36-Jährige jedoch in einem weißen Traumkleid des amerikanischen Modehauses Marchesa, das dank federbesetztem Rock stark an die Mode der 1920er Jahre erinnerte. Dazu kombinierte die Schauspielerin nudefarbene Stiletto-Pumps von Christian Louboutin sowie eine funkelnde Diamant-Halskette.