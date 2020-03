"The Masked Singer" 2020: Start und Sendetermine

Am Dienstag, den 10. März 2020, geht "The Masked Singer" um 20.15 Uhr auf ProSieben an den Start. Von da an läuft die Gesangs-Quiz-Show jeden Dienstag zur selben Zeit. Die genauen Sendetermine und Sendezeiten lauten: