Wann ist es denn endlich soweit? Eva Longoria: Warten auf das Baby

So sieht hochschwanger aus! Eva Longoria (43) führte ihren kugelrunden Babybauch am Donnerstag beim gemeinsamen Spaziergang mit ihren Mann José Bastón (50) durch Los Angeles aus. Das erste Kind der Schauspielerin, ein Sohn, soll noch diesen Monat zur Welt kommen. Und wenn man den Bauch der 43-Jährigen betrachtet, könnte es wirklich jeden Tag soweit sein. Erst vor einigen Tagen teilte sie ihren Followern in ihrer Instagram-Story mit, dass sie sich zunehmend unwohler fühle und sie sich wünsche, dass ihr Baby endlich zur Welt komme.