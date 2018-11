Starttermin: Dschungelcamp beginnt am 11. Januar 2019

"Wir starten mit 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!' am 11. Januar um 21.15 Uhr", teilt ein Sendersprecher der AZ am Montagmorgen mit. Die Vorfreude steigt, welche Stars suhlen sich im Kakerlakenbad, packen über ihr ehemaliges Promi-Leben aus und unterhalten zwei Wochen lang die Zuschauer mit bestem Trash-TV? Das Finale steigt am 26. Januar.