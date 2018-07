Doch ebenso wenig wie Stoiber zu 100 Prozent ein Paulus werden konnte (und wollte), wuchs Söder bisher in die Rolle eines milden Landesvaters hinein. Das will er auch gar nicht und das wird er auch nie werden, zumal er selbst seine Amtszeit auf zehn Jahre begrenzen will. Das böse Wort vom "Asyltourismus", das Söder in den Mund nahm, zeigt, dass der scharfmacherische Generalsekretär immer noch präsent ist. Er darf nur nicht mehr so oft raus.