Walter Nussel Bürokratiebeauftragter will Ehrenamtler entlasten

Die EU und der Bund haben Sie sicher schon oft ausgebremst.

Ja. Beim Handwerk sind aber neun Fälle von unnötigem Bürokratismus Gegenstand des Koalitionsvertrags. Im Bauwesen haben wir ein Beispiel. Da ging es um die Lagerung von aufgefrästem Asphalt am Straßenrand – was vor einiger Zeit durch viele Auflagen praktisch verboten wurde. Ich habe hinterfragt, ob diese Lagerung Risiken birgt. Das tut sie nicht. Das sind alleine in Bayern Entlastungen in Millionenhöhe.

Haben Sie eine große Mission, ein Herzensprojekt?

Ich habe in meinem jüngsten Bericht im Kabinett einen Praxischeck angeregt, bei dem neue Richtlinien erst an einem Fallbeispiel getestet werden. Praxis ist mir überhaupt sehr wichtig. Wir müssen davon Abstand nehmen, Land und ganze Branchen mit Vorschriften zu überziehen, wenn wenige kriminell sind. Und wir müssen mehr Eigenverantwortung an Betriebe zurückgeben.

Das heißt konkret?

Beim Energiesparausweis beispielsweise schauen Architekten und Notare drauf, da brauche ich keine Stelle, die das noch zusätzlich absegnet. Die schwarzen Schafe in der Branche müssen dafür umso schärfer kontrolliert werden.

