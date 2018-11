Auch in Murnau am Staffelsee und in Kreuth unweit des Tegernsees zogen Pferde und festlich geschmückte historische Wagen zu Ehren des Heiligen Leonhards durch die Orte. Trachtenvereine, Schützen und Musikkapellen begleiteten die Umzüge. Die Leonhardifahrt in Kreuth wird seit mehr als 500 Jahren zelebriert und gilt als älteste Bayerns. Das erste Zeugnis einer Leonhardifahrt in Kreuth soll auf das Jahr 1442 zurückgehen.