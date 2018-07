Wahlkampf zur Gouverneurin Cynthia Nixon: Große Unterstützung von Lena Dunham

Prominenter Beistand für Cynthia Nixon (51)! In ihrem Wahlkampf zur neuen Gouverneurin von New York wird die "Sex an the City"-Darstellerin jetzt auch noch von Schauspielerin Lena Dunham (32) unterstützt. Zuvor hatten schon Hollywood-Größen wie Alec Baldwin (60), Susan Sarandon (71) und Rosie O'Donell (56) die Kampagne von Nixon mit hohen Geldspenden gefördert.