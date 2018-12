München - Hermann "Beppo" Brem will den grünen Spirit erhalten. Außerdem nennt er Basisbeteiligung und die Organisation der Grünen in der Fläche als Schwerpunkte, die er als Grünen-Landesvorsitzenden setzen möchte, sagt er der AZ. Am Montag hat der 57-Jährige mittags verkündet, dass er für diese Position kandidieren wird.