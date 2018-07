Am besagten Abend hatte sich der 36-Jährige mit seiner Freundin gestritten. Während er die Wohnung verließ, um in eine Kneipe zu gehen, schlief das Mädchen nicht wie gewohnt auf der Couch, sondern im Doppelbett bei der Partnerin des Angeklagten. Als der Mann später wieder nach Hause kam, legte er sich allerdings nicht auf die Couch, sondern ebenfalls ins Bett zu seiner Freundin und der 15-Jährigen. Während sie noch schlief, griff der Mann ihre Hand und führte sie zu seinem Glied, um zu masturbieren. Als die 15-Jährige aufwachte, verließ sie sofort das Bett. Das Mädchen vertraute sich noch in der Nacht der Partnerin des Angeklagten an, der die Tat allerdings bestritt. Erst Jahre später brachte sie den Vorfall zur Anzeige.