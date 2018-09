Zunächst gab es noch Hoffnungen für den Sportler

Rettungskräfte konnten den Torwart reanimieren und brachten ihn in einem Mainzer Krankenhaus auf die Intensivstation. Zunächst gab es noch Hoffnungen für den Sportler - seine Verletzungen waren zwar kritisch, jedoch nicht lebensbedrohlich eingestuft. Doch dann verschlechterte sich sein Zustand schnell - zwei Tage nach dem Blitzeinschlag starb der Mann am späten Freitagabend an seinen Verletzunge, wie die Polizei in Alzey am Samstag mitteilte.