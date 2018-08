Während ihrer USA-Reise Herzogin Meghan: Geheimes Treffen mit Papa Thomas geplant?

Der 37. Geburtstag von Herzogin Meghan am Samstag (4.8.) wurde von ihrem Familiendrama überschattet. Rechtzeitig zu ihrem Ehrentag schoss ihre Halbschwester Samantha Markle (53) erneut Giftpfeile über ihren privaten Twitter-Account ab. Laut der britischen "Daily Mail" wünschte Samantha Markle ihrer Halbschwester "Meg" alles Gute zum Geburtstag und twitterte zudem, dass es "so nett und angemessen" wäre, wenn sie ihrem Vater doch noch eine verspätete Glückwunschkarte schicken würde. Thomas Markle (74) feierte am 18. Juli Geburtstag.