Während der WM "Tschiller: Off Duty" im TV: So steht Til Schweiger zum Sendetermin

Til Schweigers (54) Kino-"Tatort", "Tschiller: Off Duty", der 2016 im Kino lief, wird im Juli erstmals als Free-TV-Premiere ausgestrahlt. Die Verantwortlichen bei der ARD haben dafür den 8. Juli ausgewählt, einen spielfreien Sonntag während der Fußball-Weltmeisterschaft, die vom 14. Juni bis 15. Juli dauert. An diesem Sonntag macht auch die Talkshow "Anne Will", die normalerweise im Anschluss an die regulären Sonntagskrimi-Erstausstrahlungen läuft, Sommerpause. Dadurch hat der Kino-"Tatort" mehr Sendezeit als die üblichen 90 Minuten - "Tschiller: Off Duty" dauert 130 Minuten.