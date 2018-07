Benjamin Pavard: Kommt es zum Leih-Deal?

Zuletzt betonte Stuttgarts Sportvorstand Michael Reschke, dass der Verein Pavard in diesem Sommer noch nicht abgeben wird. "Wir werden Benjamin Pavard in diesem Jahr definitiv nicht für 50 Millionen Euro verkaufen. Wir werden alles daran setzen, dass er ein weiteres Jahr bei uns spielt", so Reschke. Möglicherweise läuft es auf einen Leih-Deal hinaus: Die Bayern verpflichten Pavard schon in diesem Sommer und verleihen ihn direkt darauf allerdings wieder an die Stuttgarter. (Lesen Sie auch: Ein Rückschlag formte Pavard zu einem Topspieler)