Während der Fashion Week Victoria Beckham: In Paris stellt sie ihr Modegespür unter Beweis

Victoria Beckham (44) hat in Paris mal wieder bewiesen, dass sie eine echte Stilikone ist. Am Donnerstag wurde sie beim Verlassen ihres Büros in der französischen Hauptstadt gesichtet. Dabei trug die Designerin, die während der dortigen Fashion Week an neuen Entwürfen für ihr eigenes Label arbeitet, ein schwarzes Schößchenkleid aus ihrer eigenen Kollektion. Ein breiter Gürtel mit zwei großen silbernen Knöpfen betonte dabei ihre schmale Taille und setzte stylische Akzente.