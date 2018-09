Diebesgut im Wert von 1.000 Euro

Im Laufe der weiteren Ermittlungen wurden zwei Wohnungen in München und dem Landkreis Dachau durchsucht, in denen sich die beiden Tatverdächtigen zuletzt aufgehalten haben. Und die Beamten wurden fündig: In den Wohnungen entdeckten sie Diebesgut im Wert von etwa 1.000 Euro.