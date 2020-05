Der 33-Jährige gibt zu bedenken: "Der Biergarten lebt natürlich von einer gewissen Gemütlichkeit und von einem Zusammensitzen bei Biergartenatmosphäre – und das ist mit sehr strengen Vorgaben und Abstandsregelungen sehr schwer hinzubekommen." Bis zu konkreten Ansagen der Staatsregierung wartet Reinbold nun ebenfalls ab. "Es macht keinen Sinn, jetzt ins Blaue hineinzuarbeiten."

An der Harlachinger Einkehr ist schon seit vergangener Woche wieder ein bisserl was los. "Wir haben ja seit acht Wochen zu", sagt Leon Niederreiner. Die Angestellten seiner Schwiegertochter renovieren jetzt den Spielplatz, stellen Desinfektionsspender auf, bereiten sich auf die Desinfektion der Speisekarten vor, selbst für den Mundschutz für Kinder ist schon gesorgt. "Auch Listen haben wir schon angelegt, dass sich die Gäste eintragen können", sagt der 70-Jährige. In Schleswig-Holstein ist das bereits Pflicht.

Ob die Preise in dem Familienbetrieb erhöht werden müssen? Dazu müsse er erst die Entwicklungen abwarten. Platz für 900 Gäste ist in dem Biergarten. "Wenn jetzt beispielsweise nur 30 Gäste bedient werden dürften, dann ist es so unwirtschaftlich, dass wir nicht mehr aufsperren könnten", sagt Niederreiner.

