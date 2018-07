"Wachstum wird schwieriger" Handwerk: Jeder zehnte Ausbildungsplatz unbesetzt

München - Die gute Geschäftslage des Handwerks in München und Oberbayern hat auch im zweiten Quartal 2018 angehalten. Das erklärte die Handwerkskammer am Freitag. Doch auch Probleme machen dem Handwerk in München und der Region zu schaffen: Auszubildende und Fachkräfte fehlen gerade in München mit seinen hohen Lebenshaltungskosten an vielen Stellen.