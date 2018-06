VW mit E-Renner bei US-Bergrennen Pikes Peak: Elektrisierender Gipfelsturm

Der Rekord liegt bei 08:14 Minuten

1925 knackte Chuck Meyers die 18-Minuten-Marke, Louis Unser war 1938 erstmals schneller als 16 Minuten, sein Neffe Bobby Unser war 1968 der Erste, der in weniger als zwölf Minuten auf den Gipfel raste. Der Neuseeländer Rod Millen scheiterte 1994 knapp an der Zehn-Minuten-Marke. Ab 2001 wurden immer mehr Passagen aus Umweltschutzgründen asphaltiert. Regen spülte jedes Jahr tausende Tonnen Schotter in das umliegende Naturschutzgebiet. Durch die Asphaltierung purzelten die Rekorde. Der Japaner Nobuhiro Tajima blieb 2011 erstmals unter zehn Minuten. 2012 war das letzte Stück Schotter verschwunden. Nun fuhren auch Rennmotorräder zum ersten Mal in weniger als zehn Minuten auf den Gipfel des Pikes Peak. 2013 stellte der neunmalige Rallye-Weltmeister Sébastien Loeb (44) aus Frankreich den heute noch gültigen Rekord von 08:14 Minuten auf.

Höhenkrankheit und Blitzeinschläge

Deutschlands Rennfahrer-Legende Hans-Joachim "Strietzel" Stuck (67) ist begeistert: "Die Entscheidung von Volkswagen, wieder bei Pikes Peak anzugreifen und dazu mit einem E-Fahrzeug, ist eine coole Sache. Pikes Peak ist eines der letzten Abenteuer in den USA. Die enormen Herausforderungen an Fahrer, Fahrzeug und Techniker machen Pikes Peak einzigartig. Ich habe 1989 selbst für Audi vier Wochen lang auf dem Pikes Peak trainiert und habe größten Respekt vor dieser Strecke! Man muss sich bewusst sein: Am Ende der Straße wartet der Abgrund. Nur die Besten trauen sich das zu."

Dank Asphalt und Leitplanken ist das Rennen zwar sicherer geworden, dafür lauern andere Gefahren. "Wenn Sie nicht an die Höhe gewöhnt sind, können Sie höhenkrank werden. Die Winde können extrem sein und die Temperaturen können auf gefühlt minus 50 Grad abfallen. Erfrierungen und Unterkühlungen können zu einem ernsthaften Problem werden," warnt Rupert Berrington, der als Fotograf schon seit über 30 Jahren bei jedem Rennen an der Strecke steht. Dabei geriet er selbst einige Male in Gefahr: "Der Name 'Devil's Playground' geht auf die Tatsache zurück, dass hier mit die meisten Blitzeinschläge in ganz Amerika verzeichnet werden. Bewegen Sie sich vorsichtig - der Boden kann nachgeben. Außerdem können Sie auf vereisten Flächen ausrutschen. Beides ist mir schon passiert. Ich habe Kameras und Objektive zerstört und war einmal sogar nach einem Sturz bewusstlos."

Touristen und YouTube-Attraktion

Längst lockt der Pikes Peak neben jährlich rund 600.000 Touristen aber nicht nur Zwei- und Vierrad-angetriebene Motorsportler an. Heute gibt es auch ein Radrennen und einen Laufwettbewerb auf der legendären Strecke. 2017 wurde "America's Mountain", wie der Pikes Peak auch genannt wird, Schauplatz für eines der spektakulären Drift-Videos von YouTube-Superstar Ken Block (50). Eine bessere Werbung als die Millionen Clicks von YouTube auf dem Kanal des Rallye- und Rallye-Cross-Fahrers, wäre wohl auch Spencer Penrose, der einst die erste richtige Straße auf den Gipfel bauen ließ, für seinen "Pikes Peak Highway" nicht eingefallen.