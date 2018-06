München - Das hatte sich Ernst Wolowicz, seit 14 Jahren Kämmerer der Stadt München, sicher einfacher vorgestellt. Im Mai kündigte er an, sein Amt aufgeben und in den Ruhestand gehen zu wollen – obwohl seine Amtszeit eigentlich noch bis 2022 gedauert hätte. Persönliche Gründe hätten ihn zum Rücktritt bewogen, gab der 65-Jährige damals an.