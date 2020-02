Vorwurf der Verleumdung Klage gegen Boulevardzeitung: Johnny Depp erscheint vor Gericht

Depp nahm am Mittwoch persönlich an der vorläufigen Anhörung in seiner Verleumdungsklage gegen die britische Boulevardzeitung "The Sun" teil. Der Hollywood-Star verklagt die Muttergesellschaft News Group Newspapers, sowie den Chefredakteur der Zeitung, Dan Wootton (36), wegen eines Artikels aus dem Jahr 2018. Darin wurde behauptet, er habe Heard missbraucht.