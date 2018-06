Vorwurf der Irreführung Kanye West gegen seine Fans: Der Weg für einen Prozess ist frei

Stein des Anstoßes: Als West im Februar 2016 sein siebtes Studioalbum Album "The Life of Pablo" veröffentlichte, kündigte er via Twitter an, dass es "niemals bei Apple" oder im Handel erhältlich sein werde. "Ihr kriegt es nur bei Tidal", so West. Daraufhin abonnierten viele Fans den kostenpflichtigen Musik-Streamingdienst von Jay-Z (48).